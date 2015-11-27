Weniger Passagiere bei LATAM

LAN Boeing 787 Dreamliner (Foto: Boeing)

Bei LATAM sind im Oktober 2015 5,829 Millionen Passagiere zugestiegen, das waren 3,1 Prozent weniger als die beiden Airlines im letztjährigen Oktober zusammen transportiert haben.

Das Angebot wurde um 3,5 Prozent auf 11,494 Milliarden Sitzplatzkilometer erhöht, während die Nachfrage um drei Prozent auf 9,701 Milliarden Sitzplatzkilometer gesteigert werden konnte. Die Auslastung erreichte im Oktober 84,4 Prozent, dies entspricht einer Verschlechterung von 0,5 Prozentpunkten. Die Frachtleistung hat sich um 15,1 Prozent auf 333 Millionen Tonnenkilometer verschlechtert.

Mit LATAM flogen in den ersten zehn Monaten des laufenden Jahres 56,437 Millionen Passagiere, dies entspricht einem Plus von 0,8 Prozent.