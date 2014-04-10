Weniger Passagiere bei Austrian Airlines

Im März 2014 stiegen bei der Lufthansa Tochter Austrian Airlines 850 Tausend Fluggäste zu, gegenüber dem Vorjahresmärz entspricht dies einem Rückgang von 4,4 Prozent.

Die Verkehrsleistung wurde bei Austrian Airlines im März 2014 verglichen mit dem gleichen Vorjahresmonat um 0,3 Prozent auf 1,774 Milliarden Sitzplatzkilometer abgebaut, die Nachfrage ging um 2,9 Prozent auf 1,346 Milliarden Sitzplatzkilometer zurück. Die Auslastung verschlechterte sich gegenüber dem März 2013 um 1,4 Prozent und erreichte unbefriedigende 75,9 Prozent.