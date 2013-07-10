Weniger Passagiere bei Austrian Airlines

Im Juni 2013 stiegen bei der Lufthansa Tochter Austrian Airlines 1,059 Millionen Fluggäste zu, dies entspricht gegenüber dem Vorjahresjuni einer Abnahme von 2,2 Prozent.

Die Verkehrsleistung wurde im Juni verglichen mit dem gleichen Vorjahresmonat um zwei Prozent auf 2,052 Milliarden Sitzplatzkilometer zurückgenommen, die Nachfrage ist um 1,4 Prozentpunkte auf 1,627 Milliarden Sitzplatzkilometer zurückgegangen. Die Auslastung verbesserte sich gegenüber dem Juni 2012 um 0,5 Prozentpunkte und erreichte unbefriedigende 79,3 Prozent. Mit Austrian Airlines flogen im ersten Halbjahr 2013 5,280 Millionen Passagiere, dies entspricht einer Abnahme von drei Prozent.