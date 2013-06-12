Weniger Passagiere bei Austrian Airlines

Im Mai 2013 stiegen bei der Lufthansa Tochter Austrian Airlines 999.000 Fluggäste zu, dies entspricht gegenüber dem Vorjahresmai einer Abnahme von 3,6 Prozentpunkten.

Die Verkehrsleistung wurde im Mai verglichen mit dem gleichen Vorjahresmonat um 4,1 Prozentpunkte auf 1,993 Milliarden Sitzplatzkilometer zurückgenommen, die Nachfrage ist 3,6 Prozentpunkte auf 1,503 Milliarden Sitzplatzkilometer zurückgegangen. Die Auslastung verbesserte sich gegenüber dem Mai 2012 um 0,4 Prozentpunkte und erreichte immer noch magere 75,4 Prozent.