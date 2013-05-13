Weniger Passagiere bei Austrian Airlines

Im April 2013 stiegen bei der Lufthansa Tochter Austrian Airlines 922 Tausend Fluggäste zu, dies entspricht gegenüber dem Vorjahresapril einer Abnahme von 6,4 Prozentpunkten.

Die Verkehrsleistung wurde im April 2013 verglichen mit dem gleichen Vorjahresmonat um 11,1 Prozentpunkte auf 1,771 Milliarden Sitzplatzkilometer abgebaut, die Nachfrage ging um 11,7 Prozentpunkte auf 1,351 Milliarden Sitzplatzkilometer zurück. Die Auslastung verschlechterte sich gegenüber dem April 2012 um 0,5 Prozentpunkte und erreichte 76,3 Prozent.