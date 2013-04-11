Weniger Passagiere bei Austrian Airlines

Im März 2013 stiegen bei der Lufthansa Tochter Austrian Airlines 887 Tausend Fluggäste zu, gegenüber dem Vorjahresmärz entspricht dies einem Rückgang von einem Prozentpunkt.

Die Verkehrsleistung wurde im März 2013 verglichen mit dem gleichen Vorjahresmonat um 7,3 Prozentpunkte auf 1,792 Milliarden Sitzplatzkilometer abgebaut, die Nachfrage ging um 2,8 Prozentpunkte auf 1,386 Milliarden Sitzplatzkilometer zurück. Die Auslastung verbesserte sich gegenüber dem März 2012 um 3,5 Prozentpunkte und erreichte 77,4 Prozent.