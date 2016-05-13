Weniger Passagiere bei American

Embraer E175 American Eagle (Foto: Embraer)

Mit American Airlines und ihren regionalen Diensten flogen im Berichtsmonat April 2016 16,402 Millionen Fluggäste, gegenüber der gleichen Vorjahresperiode entspricht dies einer Abnahme von 2,5 Prozent.

Die Verkehrsleistung wurde gegenüber dem Vorjahresapril um 1,3 Prozentpunkte auf 22,425 Milliarden Sitzplatzmeilen vergrössert. Die Nachfrage hat sich im Berichtsmonat um 0,2 Prozentpunkte auf 18,029 Milliarden Sitzplatzmeilen verschlechtert. Bei American Airlines ist die Auslastung verglichen mit dem Vorjahresapril um 1,2 Prozentpunkte auf 80,4 zurückgegangen.

Die Frachtleistung hat sich um 5,5 Prozent auf 202 Millionen Tonnen-Meilen verbessert.