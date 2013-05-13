Weniger Passagiere bei American Airlines

Mit American Airlines und ihren regionalen Diensten flogen im Berichtsmonat April 2013 8,786 Millionen Fluggäste, gegenüber der gleichen Vorjahresperiode entspricht dies einer Abnahme von 1,6 Prozentpunkten.

Die Verkehrsleistung wurde gegenüber dem Vorjahresapril um 0,4 Prozentpunkte auf 13,588 Milliarden Sitzplatzmeilen vergrössert. Die Nachfrage hat sich im Berichtsmonat um 1,1 Prozentpunkte auf 11,093 Milliarden Sitzplatzmeilen verschlechtert. Bei American Airlines ist die Auslastung im April von 82,9 auf 81,6 Prozent um 1,3 Prozentpunkte zurück gegangen. Die Frachtleistung ist um 3,2 Prozentpunkt auf 146.990 Millionen Tonnen-Meilen zurück gegangen.