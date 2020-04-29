Weniger Passagiere bei Aeroflot

Aeroflot Boeing 777-300ER (Foto: Aeroflot)

Die russische Aeroflot konnte im März 2020 insgesamt 3,017 Millionen Fluggäste an Bord ihrer Flugzeuge begrüßen, wegen der Corona Krise entspricht dies einem Einbruch von 34,3 Prozent.

Die Nachfrage ist um 37,4 Prozent auf 7,551 Milliarden Sitzplatzkilometer eingebrochen. Die Kapazität wurde um 19,7 Prozent auf 12,061 Milliarden Sitzplatzkilometer verkleinert. Die Sitzplatzauslastung erreichte krisenbedingt noch 62,2 Prozent, das waren 17,7 Prozentpunkte weniger als im Vorjahresmärz.

Im März transportierte Aeroflot 23.721 Tonnen an Fracht und Post, das entspricht einem leichten Minus von 2,2 Prozent.

Im ersten Quartal 2020 konnte der russische Flag Carrier insgesamt 11,196 Millionen Fluggäste an Bord ihrer Flugzeuge begrüßen, das entspricht einem Rückgang von 12,3 Prozent.