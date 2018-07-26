Weniger Passagiere auf Berlins Flughäfen

Scoot Boeing 787 Dreamliner Berlin Tegel (Foto: Flughafen Berlin Tegel)

Berlins Flughäfen haben im Juni 2018 weniger Passagiere abgefertigt als im Vorjahresjuni, Grund dafür sind die Nachwehen der airberlin Pleite.

Im Juni 2018 starteten und landeten 3.066.777 Passagiere an den Flughäfen Schönefeld und Tegel. Das ist ein Minus von 3,1 Prozent gegenüber dem Vorjahresmonat. Ab Schönefeld flogen im Juni 1.095.365 Passagiere (-4,4 Prozent), in Tegel waren es 1.971.412 Fluggäste (-2,4 Prozent).

Die Zahl der Flugbewegungen an den Flughäfen Schönefeld und Tegel sank im Juni 2018 auf 25.530 Starts und Landungen, ein Minus von 0,9 Prozent im Vergleich zum Juni 2017. In Schönefeld stieg die Zahl der Flugbewegungen auf 9.272 (+0,2 Prozent). In Tegel sank die Zahl der Flugbewegungen im Juni auf 16.258 (-1,5 Prozent).

Bei der Luftfracht wurden im Juni 2018 an den Flughäfen Schönefeld und Tegel 3.698 Tonnen registriert, ein Minus von 21,8 Prozent im Vergleich zum Juni 2017. Die Luftfracht in Schönefeld erreichte 1.052 Tonnen (+32,4 Prozent). Bei der Luftfracht in Tegel wurden 2.646 Tonnen registriert (-32,7 Prozent).

Verkehrszahlen Januar bis Juni 2018

Passagiere: Von Januar bis Juni flogen 15.593.554 Passagiere ab Schönefeld und Tegel. Das ist ein Minus von 4,2 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. In Schönefeld starteten und landeten 6.171.799 Passagiere (-0,1 Prozent). Ab Tegel flogen 9.421.755 Fluggäste (-6,7 Prozent).

Flugbewegungen: Die Zahl der Flugbewegungen in Schönefeld und Tegel sank im ersten Halbjahr 2018 auf 134.948 Starts und Landungen, eine Abnahme von 2,9 Prozent im Vergleich zum Vorjahreszeitraum. In Schönefeld stieg die Zahl der Flugbewegungen auf 50.946 (+1,4 Prozent). In Tegel gab es 84.002 Starts und Landungen (-5,3 Prozent).

Luftfracht: Insgesamt wurden von Januar bis Juni 19.180 Tonnen Luftfracht registriert, das bedeutet einen Rückgang von 25,7 Prozent in Relation zum Vorjahreszeitraum. In Schönefeld wurden in den ersten sechs Monaten 5.724 Tonnen Luftfracht abgefertigt (+25,7 Prozent), in Tegel waren es 13.456 Tonnen (-36,7 Prozent).

FBB