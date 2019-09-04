Weniger Nachtflüge in Düsseldorf

Duesseldorf Airport (Foto: Flughafen Düsseldorf)

Die erfreuliche Entwicklung für die Passagiere und Anwohner am Flughafen Düsseldorf hält an. Die Zahl der späten Starts und Landungen geht weiter zurück.

Dieser Trend zu weniger Spätflügen hält nun bereits seit zehn Monaten in Folge und trotz eines deutlich gestiegenen Verkehrsaufkommens an. Die zahlreichen Maßnahmen aller am Luftverkehr beteiligten Partner, die zur Verbesserung der Pünktlichkeit in die Wege geleitet wurden, entfalten damit weiter ihre Wirkung. Während im August 2018 noch 292 Starts nach 22:00 Uhr beziehungsweise Landungen zwischen 23:00 und 5:59 Uhr stattgefunden haben, ist die Zahl dieser Flugbewegungen im August 2019 um 21,2 Prozent auf 230 gesunken.

Dieser positive Trend zeigt sich bereits seit November 2018. Während im Zeitraum 1. November 2017 bis 31. August 2018 noch 1.949 der späten Starts und Landungen von den Airlines durchgeführt wurden, ist die Zahl dieser Flüge in diesem Jahr um 692 auf 1.257 gesunken. Gleichzeitig stieg im selben Zeitraum die Anzahl der Gesamtbewegungen im gewerblichen Verkehr in Düsseldorf auf 181.233 um rund zehn Prozent. Die aktuellen Zahlen der Nachtflugbewegungen liegen damit nicht nur unter denen des Vorjahres, sondern auch unter den Werten von vor zwei Jahren. Im Zeitraum von November 2016 bis August 2017 wurden 1.595 späte Flüge gezählt.

Am Düsseldorfer Flughafen gilt in den Nachtstunden eine Flugbeschränkung. Maschinen dürfen planmäßig bis 22:00 Uhr starten und bis 23:00 Uhr landen. Verspätete Maschinen dürfen noch bis 23:30 Uhr – beziehungsweise Homebase-Carrier mit Wartungsschwerpunkt in Düsseldorf bis 24:00 Uhr – landen, sofern sich die Verzögerung nicht aus der Flugplangestaltung ergibt.

Transparenz ist dem Flughafen Düsseldorf für eine sachliche und konstruktive Debatte wichtig. Daher veröffentlicht der Airport jeweils zur Monatsmitte auf seiner Website (dus.com) den ausführlichen Pünktlichkeits- und Nachtflugreport des Vormonats.

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