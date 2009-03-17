Weniger Gäste auf Pariser Flughäfen

Die Flughäfen von Paris melden eine Abnahme der Passagierzahlen von 8,1 Prozent im Monat Februar.

Die Flughafenbetreiberin ADP sagte, die Airports der Hauptstadt, Charles-de-Gaulle, Orly, Le Bourget und Paris-Beauvais, hätten im letzten Monat 8,1 Prozent weniger Passagiere abgefertigt als im Februar des Vorjahres.

Insgesamt sahen die Flughäfen 5,6 Millionen Gäste. ADP erklärte den Rückgang mit der wirtschaftlichen Situation und dem fehlenden Tag im Februar dieses Jahres.

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