Weniger Fluggäste flogen mit Air New Zealand

Bei Neuseelands Fluggesellschaft Air New Zealand stiegen im Berichtsmonat September 2011 1,210 Millionen Fluggäste zu, dies entspricht einer Abnahme von 4,8 Prozent.

Die Verkehrsleistung wurde um 1,2 Prozent auf 3,087 Milliarden Sitzplatzkilometer ausgebaut, die Nachfrage sank gegenüber dem September 2010 um 5,2 Prozent auf 2,496 Milliarden Sitzplatzkilometer. Die Auslastung verschlechterte sich um 5,4 Prozent auf 80,8 Prozent. Bei Air New Zealand litt hauptsächlich das Langstreckengeschäft, hier ging die Passagierzahl um 8,8 Prozent zurück.