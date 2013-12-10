Weniger Fluggäste flogen mit Air France KLM

Bei der franko niederländischen Fluggesellschaft stiegen im Berichtsmonat November 2013 5,992 Millionen Fluggäste zu, dies entspricht einem Rückgang von 0,2 Prozent.

Die Verkehrsleistung wurde um zwei Prozent auf 21,621 Milliarden Sitzplatzkilometer ausgebaut, die Nachfrage kletterte um 0,9 Prozent auf 17,371 Milliarden Sitzplatzkilometer. Die Auslastung verschlechterte sich von 81,2 auf 80,3 Prozent. Im Frachtgeschäft wurde die Kapazität um 0,3 Prozent auf 1.297 Millionen Tonnen Kilometer zurückgenommen, die Nachfrage ist um 0,4 Prozent auf 891 Millionen Tonnen Kilometer angestiegen. In den ersten elf Monaten des laufenden Jahres flogen mit Air France KLM 72,237 Millionen Passagiere, dies waren 1,1 Prozent mehr als ein Jahr zuvor.