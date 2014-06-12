Weniger Fluggäste benutzten Swiss

Mit Swiss International Air Lines flogen im Mai 2014 1,466 Millionen Fluggäste, dies entspricht gegenüber dem Vorjahresmai einer Abnahme von 0,4 Prozent.

Bei der Lufthansa Tochter Swiss wurde die Verkehrsleistung um 1,8 Prozent auf 3,948 Milliarden Sitzplatzkilometer erhöht, während sich die Nachfrage um 0,5 Prozent auf 3,227 Milliarden Sitzplatzkilometer verbesserte. Die Sitzplatzauslastung lag bei 81,7 Prozent und verschlechterte sich somit um 1,1 Prozentpunkte. Bei der Fracht konnte Swiss um 9,9 Prozent wachsen, sie transportierte im Mai 139 Millionen Tonnenkilometer Post und Luftfracht.