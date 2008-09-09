Weniger Fluggäste bei Lufthansa
09.09.2008 RK
Im August flogen 3,8 Prozent weniger Fluggäste mit Lufthansa als ein Jahr zuvor. Bei der Kranich Airline stiegen im Berichtsmonat 4,883 Millionen Passagiere zu.Im August hat das Europa Segment wegen der Streiks stark gelitten, hier fiel der Absatz bei gleichem Angebot um 4,8 Prozent, die Auslastung betrug im Europaverkehr 71,7 Prozent. Auf den Überseestrecken baute die Lufthansa ihr Angebot um 4,9 Prozent aus, diese Kapazitätsausweitung wurde vom Markt wohlwollend aufgenommen, hier stieg der Absatz um 7,1 Prozent und die Auslastung verbesserte sich um 1,8 Prozent auf solide 87 Prozent. Über das ganze Streckennetz gerechnet baute Lufthansa im August um 3,2 Prozent aus, der Sitzladefaktor sank um 1,3 Prozentpunkte auf 81,1 Prozent.