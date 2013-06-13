Weniger Fluggäste bei American Airlines

Mit American Airlines flogen im Berichtsmonat Mai 2013 9,371 Millionen Fluggäste, gegenüber der gleichen Vorjahresperiode entspricht dies einer Abnahme von 1,1 Prozentpunkten.

Die Verkehrsleistung wurde gegenüber dem Vorjahresmai um 0,3 Prozentpunkte auf 14,260 Milliarden Sitzplatzmeilen erhöht. Die Nachfrage stieg um 0,8 Prozentpunkte auf 11,974 Milliarden Sitzplatzmeilen. Die Flugzeuge von American Airlines waren mit einer Auslastung von 84,0 Prozent um 0,5 Prozentpunkte besser ausgelastet als im Vorjahresmai. Die Fracht hat sich um 4,1 Prozentpunkte auf 161,732 Millionen Tonnenmeilen verbessert.