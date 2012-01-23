Weniger Fluggäste bei Air New Zealand

Bei Neuseelands Fluggesellschaft Air New Zealand stiegen im Berichtsmonat Dezember 2011 1,314 Millionen Fluggäste zu, dies entspricht einer Abnahme von 0,6 Prozentpunkten.

Die Verkehrsleistung wurde um 0,4 Prozentpunkte auf 3,330 Milliarden Sitzplatzkilometer ausgebaut, die Nachfrage sank gegenüber dem Dezember 2010 um 1,7 Prozentpunkte auf 2,812 Milliarden Sitzplatzkilometer. Die Auslastung verschlechterte sich um 1,9 Prozentpunkte auf solide 84,4 Prozent. Bei Air New Zealand litt hauptsächlich das Langstreckengeschäft, hier ging die Passagierzahl um fünf Prozentpunkte auf 173 Tausend zurück.