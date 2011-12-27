Weniger Fluggäste bei Air New Zealand

Bei Neuseelands Fluggesellschaft Air New Zealand stiegen im Berichtsmonat November 2011 1,044 Millionen Fluggäste zu, dies entspricht einer Abnahme von 1,1 Prozentpunkten.

Die Verkehrsleistung wurde um 3,1 Prozentpunkte auf 2,417 Milliarden Sitzplatzkilometer zurückgenommen, die Nachfrage sank gegenüber dem November 2010 um 4,6 Prozentpunkte auf 1,969 Milliarden Sitzplatzkilometer. Die Auslastung verschlechterte sich um 1,2 Prozentpunkte auf 81,5 Prozent. Air New Zealand konnte im laufenden Geschäftsjahr den Durchschnittsertrag um 5,5 Prozent steigern. Die Flüge erreichten im November 2011 eine Pünktlichkeitsrate von 80,54 Prozent.