Weniger Fluggäste bei Air France KLM

Bei der franko-niederländischen Fluggesellschaft stiegen im Berichtsmonat Mai 2012 6,550 Millionen Fluggäste zu, dies entspricht einer Abnahme von 0,8 Prozentpunkten.

Die Verkehrsleistung wurde um 1,4 Prozentpunkte auf 22,436 Milliarden Sitzplatzkilometer vermindert, die Nachfrage ging um 0,2 Prozentpunkte auf 18,119 Milliarden Sitzplatzkilometer leicht zurück. Die Auslastung verbesserte sich leicht von 79,8 auf 80,8 Prozent. Im Frachtgeschäft wurde die Kapazität um 3,9 Prozent auf 1.401 Millionen Tonnenkilometer zurückgenommen, die Nachfrage verschlechterte sich um 8,8 Prozentpunkte auf 901 Millionen Tonnenkilometer.