Weniger Fluggäste bei Air France KLM

Bei der franko-niederländischen Fluggesellschaft stiegen im Berichtsmonat Juni 2015 7,127 Millionen Fluggäste zu, dies entspricht einer Abnahme von 0,9 Prozent.

Die Verkehrsleistung wurde um 0,5 Prozent auf 23,834 Milliarden Sitzplatzkilometer erhöht, die Nachfrage nahm um 0,9 Prozent auf 20,627 Milliarden Sitzplatzkilometer zu. Die Auslastung verbesserte sich von 86,2 Prozent um 0,4 Prozentpunkt auf solide 86,5 Prozent. Im Frachtgeschäft wurde die Kapazität um 5,2 Prozent auf 1.250 Millionen Tonnenkilometer zurückgenommen, die Nachfrage verschlechterte sich um 6,6 Prozent auf 749 Millionen Tonnenkilometer. In den ersten sechs Monaten des laufenden Jahres konnte Air France KLM 37,853 Millionen Fluggäste an Bord ihrer Flugzeuge begrüssen, das waren praktisch gleich viele wie im ersten Halbjahr 2014.

Mit Transavia flogen im Berichtsmonat Juni 1,113 Millionen Passagiere, das entspricht einem Wachstum von 7,6 Prozent. Transavia gehört zur Air France KLM Gruppe und wird zur Low Cost Airline ab Destinationen aus Frankreich ausgebaut.

Die ganze Air France KLM Gruppe konnte die Passagierzahlen im Juni um 0,2 Prozent auf 8,240 Millionen Fluggäste steigern. Im ersten Halbjahr flogen konzernweit 42,602 Millionen Passagiere, das entspricht einem Plus von einem Prozent.