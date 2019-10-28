Weniger Fluggäste bei Aeromexico

Aeromexico Boeing 787 Dreamliner (Foto: Aeromexico)

Im Berichtsmonat September 2019 stiegen bei der Fluggesellschaft aus Mexiko 1,581 Millionen Passagiere zu, das waren 7,8 Prozent weniger als im Vorjahresseptember.

Aeromexico musste im September Federn lassen, die Nachfrage ging verglichen mit dem Vorjahresseptember um 4,3 Prozent auf 3,329 Milliarden Sitzplatzkilometer zurück. Das Angebot wurde um 4,6 Prozent auf 4,099 Milliarden Sitzplatzkilometer vermindert. Die Sitzplatzauslastung verbesserte sich dabei um 0,2 Prozentpunkte auf 81,2 Prozent.

In den ersten neun Monaten des laufenden Jahres konnte Aeromexico 15,578 Millionen Fluggäste an Bord ihrer Maschinen begrüßen, das waren 5,1 Prozent weniger als in der gleichen Vorjahreszeitspanne.