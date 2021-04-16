Wenige Passagiere in Zürich
Im März 2021 sind 228.050 Passagiere über den Flughafen Zürich geflogen. Das entspricht einem Minus von 74.4 Prozent gegenüber derselben Periode des Vorjahres.
Im Vergleich zum März 2019 vor der Corona Krise sind die Passagierzahlen im Berichtsmonat März 2021 sogar um 90.6 Prozent niedriger ausgefallen.
Die Anzahl Lokalpassagiere sank im März 2021 um 72.3 Prozent auf 181.734. Der Anteil der Umsteigepassagiere lag bei 19.3 Prozent (-6.7 Prozentpunkte gegenüber dem Vorjahr) und die Zahl der Umsteigepassagiere sank um 81.2 Prozent auf 43.462.
Die Anzahl Flugbewegungen sank im Vergleich zum Vorjahresmonat um 48.0 Prozent auf 5.792 Starts oder Landungen. Die durchschnittliche Zahl Passagiere pro Flug lag mit 78.1 Fluggästen 20.0 Prozent unter dem Vorjahresniveau. Die Sitzplatzauslastung ist im Berichtsmonat um 13.2 Prozentpunkte auf 43.3 Prozent gesunken.
Insgesamt wurden am Flughafen Zürich im März 33.038 Tonnen Fracht abgewickelt. Das entspricht einer Zunahme von 29.6 Prozent gegenüber dem Vorjahresmonat.
Flughafen Zürich