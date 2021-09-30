Weiterhin leere Flugzeuge bei Scoot

Scoot Boeing 787 (Foto: Boeing)

Wegen der Corona Krise sind mit Scoot im August 2021 praktisch keine Passagiere mehr geflogen, eine rasche Besserung ist nicht in Sicht.

Mit Scoot flogen im August lediglich 22,1 Tausend Passagiere, im Vorjahresaugust waren es in der Spitze der Corona Krise gerade einmal 7,1 Tausend Fluggäste, die Scoot auf ihren Langstreckenflugzeugen begrüßen konnte. Vor der Krise im August 2019 flogen mit Scoot noch 977 Tausend Passagiere. Die Verkehrsleistung wurde verglichen mit dem Vorjahresaugust von 122,0 Millionen auf 732,6 Millionen Sitzplatzkilometer erhöht, die Nachfrage hat sich von 19,3 Millionen Sitzplatzkilometer auf 55,1 Millionen Sitzplatzkilometer verbessert. Die durchschnittliche Sitzplatzauslastung lag bei 7,5 Prozent, vor der Krise im August 2019 lag die Auslastung bei 88,6 Prozent.

Kommentar zu den Passagierzahlen bei Scoot

Die Corona Krise ist bei den interkontinental ausgerichteten Fluggesellschaften aus Asien noch lange nicht ausgestanden. Singapore Airlines und deren Langstreckentochter Scoot verfügen über eine große Langstreckenflotte, welche die pulsierende Metropole Singapur mit der gesamten Welt verbindet. Der Interkontinentale Linienverkehr ist im März 2020 komplett eingebrochen und wird sich über die nächsten Jahre wegen der Corona Krise nur langsam erholen.