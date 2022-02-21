Weiterhin leere Flugzeuge bei Cathay Pacific

Cathay Pacific Airbus A350-900 first Take Off (Foto: Airbus)

Cathay Pacific konnte im Januar 2022 lediglich 24.699 Fluggäste an Bord ihrer Flugzeuge begrüßen, vor der Corona Krise im Januar 2019 waren es noch knapp drei Millionen Passagiere.

Cathay Pacific leidet weiter unter Corona, mit der Airline aus Hongkong flogen auch im Januar 2022 fast keine Passagiere. Das Angebot wurde verglichen mit dem Januar 2021 um weitere 74,8 Prozent auf 288,521 Millionen Sitzplatzkilometer zurückgenommen. Die Nachfrage hat sich um 23,4 Prozent auf 116,402 Millionen Sitzplatzkilometer verschlechtert. Die Auslastung der Flüge lag bei 40,3 Prozent und hat sich verglichen mit dem Vorjahresjanuar um 27,1 Prozentpunkte verbessert.

Die transportierte Fracht ist um 31,8 Prozent auf 74.242 Tonnen eingebrochen, die Frachtauslastung lag bei 76,6 Prozent, was einer Verschlechterung von 2,8 Prozentpunkten gleichkommt.

Das Jahr 2021 bei Cathay Pacific

Im Berichtsjahr 2021 flogen mit Cathay Pacific 717,059 Tausend Passagiere, im Corona Jahr 2020 konnte Cathay noch 4,631 Millionen Passagier an Bord ihrer Flugzeuge begrüssen. Im vergangenen Jahr lag das Angebot bei 13,228 Milliarden Sitzplatzkilometer, das waren 61,8 Prozent weniger als im Jahr 2020. Die Nachfrage lag bei 4,120 Milliarden Sitzplatzkilometer, Minus 79,5 Prozent. Die Auslastung lag bei 31,1 Prozent, diese war damit 26,9 Prozentpunkte schlechter als im Krisenjahr 2020.

Die Fracht lag mit 1,333 Millionen Tonnen gleich auf wie im Vorjahr, die Frachtauslastung erreichte 81,4 Prozent, was einer Verbesserung von 8,1 Prozent entspricht.

Das Jahr 2019 vor der Coronakrise bei Cathay Pacific

Mit Cathay Pacific und Dragonair flogen im Berichtsjahr 2019 insgesamt 35,233 Millionen Fluggäste, das waren 0,7 Prozent weniger als ein Jahr zuvor. Das Angebot lag bei 163,244 Milliarden Sitzplatzkilometern, während die Nachfrage 134,397 Milliarden Sitzplatzkilometer erreichte. Die Flugzeuge waren übers ganze Jahr gerechnet zu 82,3 Prozent ausgelastet, was einer Verschlechterung von 1,8 Prozentpunkten gleichkommt.