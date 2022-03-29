Weiterhin fast leere Flugzeuge bei Scoot

Scoot Boeing 787 (Foto: Boeing)

Wegen der Corona Krise sind mit Scoot auch im Februar 2022 nicht viele Passagiere geflogen, eine leichte Besserung zeichnet sich jedoch ab.

Mit Scoot flogen im Februar 71,3 Tausend Passagiere, im Vorjahresfebruar waren es in der Spitze der Corona Krise gerade einmal 20,1 Tausend Fluggäste, die Scoot auf ihren Langstreckenflugzeugen begrüßen konnte. Vor der Krise im Februar 2020 flogen mit Scoot noch 827 Tausend Passagiere. Die Verkehrsleistung bei Scoot wurde verglichen mit dem Vorjahresfebruar von 332,8 Millionen auf 1,046 Milliarden Sitzplatzkilometer erhöht, die Nachfrage hat sich von 20,1 Millionen Sitzplatzkilometer auf 207,8 Millionen Sitzplatzkilometer verbessert. Die durchschnittliche Sitzplatzauslastung lag bei 19,9 Prozent, vor der Krise im Februar 2019 lag die Auslastung bei 85,3 Prozent.

Kommentar zu den Passagierzahlen bei Scoot

Die Corona Krise ist bei den interkontinental ausgerichteten Fluggesellschaften aus Asien noch lange nicht ausgestanden. Singapore Airlines und deren Langstreckentochter Scoot verfügen über eine große Langstreckenflotte, welche die pulsierende Metropole Singapur mit der gesamten Welt verbindet. Der Interkontinentale Linienverkehr ist im März 2020 komplett eingebrochen und hat sich über die letzten 22 Monate fast gar nicht erholt. Die Krise ist im Langstreckengeschäft noch nicht ausgestanden, wir rechnen aber damit, dass sich die Zahlen ab Sommer 2022 stärker erholen werden, als es allgemein prognostiziert wird.