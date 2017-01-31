Weiterhin Mallorca Flüge ab Graz

Graz Airport (Foto: Graz Airport)

NIKI bleibt Graz treu und bietet weiterhin Flüge nach Mallorca an, Eurowings nimmt Verbindung auf die Balearen Insel zusätzlich auf.

Trotz der Veränderungen bzw. Umstrukturierungen bei airberlin NIKI bleibt der steirische Flughafen mit zwei wöchentlichen Abflügen nach Mallorca Teil des Angebots von NIKI. Zwei zusätzliche Flüge werden von Eurowings durchgeführt, die damit erstmalig Graz in ihr Flugnetz aufnimmt.

„Mallorca wurde in den letzten Jahren zu einer der beliebtesten Feriendestinationen unserer Fluggäste“, erklärt Mag. Gerhard Widmann, Geschäftsführer des Flughafen Graz. „Wir freuen uns daher sehr, dass NIKI dem Grazer Flughafen treu bleibt und wir ab Juli zusätzlich Flüge mit der für uns neuen Fluglinie Eurowings anbieten können!“

Insgesamt 4 mal pro Woche geht es im Sommer von Graz nach Palma de Mallorca und wieder zurück. NIKI hebt ab 11. April jeden Dienstag und Donnerstag ab, Eurowings ab 2. Juli jeden Donnerstag und Sonntag. Beide Fluglinien fliegen die Strecke bis Ende Oktober.

Flughafen Graz