Weiterhin Flaute bei Cathay Pacific
Cathay Pacific konnte im Oktober 2021 lediglich 76.430 Fluggäste an Bord ihrer Flugzeuge begrüßen, vor der Corona Krise im Oktober 2019 waren es noch mehr als 2,7 Millionen.
Cathay Pacific leidet weiter unter Corona, mit der Airline aus Hongkong flogen auch im Oktober 2021 fast keine Passagiere. Das Angebot wurde verglichen mit dem Oktober 2020 um 19,9 Prozent auf 1,383 Milliarden Sitzplatzkilometer erhöht. Die Nachfrage hat sich um 95,0 Prozent auf 409,797 Millionen Sitzplatzkilometer verbessert. Die Auslastung der Flüge lag bei 29,6 Prozent und hat sich verglichen mit dem Vorjahresoktober um 11,4 Prozentpunkte verbessert.
Die transportierte Fracht ist um 19,8 Prozent auf 136.949 Tonnen angestiegen, die Frachtauslastung lag bei 82,9 Prozent, was einer Verbesserung von vier Prozentpunkten gleichkommt.