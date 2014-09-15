Weiterer Pilotenstreik bei Lufthansa

Die Vereinigung Cockpit hat für Dienstag, den 16. September, im Zeitraum von 9.00 Uhr bis 17.00 Uhr MESZ einen Streik auf allen Langstreckenflügen ab Frankfurt angekündigt.

Für den Streikzeitraum ist mit Beeinträchtigungen auf Lufthansa-Langstreckenflügen von Frankfurt zu rechnen. Das Münchner Lufthansa-Drehkreuz und der Kurz- und Mittelstreckenverkehr von und nach München und Frankfurt wird nicht von dem Streik betroffen sein. Alle Fluggäste werden gebeten, sich vor Reiseantritt über den aktuellen Status ihres Fluges zu informieren. Passagiere, deren Flüge stattfinden, werden gebeten, extra Zeit am Flughafen einzukalkulieren. Lufthansa