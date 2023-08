Weiterer Meilenstein bei ATR

Der französische Flugzeugbauer ATR konnte kürzlich das 1000ste Verkehrsflugzeug ausliefern, bei der Maschine handelt es sich um eine ATR 72-600.

Das Jubiläumsflugzeug ging an die spanische Air Nostrum, die im Auftrag für Iberia Nebenrouten bedient. Die ATR 72-600 von Air Nostrum ist nach Aussagen von ATR für 72 Passagiere ausgelegt. Die Unternehmung Avions des Transport Régional wurde 1981 gegründet und hat sich einen Namen in der Produktion von wirtschaftlichen Turbopropeller Maschinen gemacht. Kein anderer Hersteller verkauft Verkehrsflugzeuge in dieser Klasse besser als ATR. Die modernen Turbopropeller Flugzeuge fliegen wirtschaftlicher als ihre Jet Konkurrenten und freuen sich deshalb seit einigen Jahren wieder grosser Beliebtheit. Die erste ATR 42 wurde am 3. Dezember 1985 an die französische Fluggesellschaft Air Litoral übergeben.