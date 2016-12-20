Weiterer MRJ in den USA eingetroffen

Mitsubishi Regional Jet MRJ FTA-2 landet in Moses Lake (Foto: Mitsubishi Aircraft)

Am 19. Dezember 2016 landete der dritte Mitsubishi Regional Jet auf dem Grant County International Airport im Bundesstaat Washington.

Laut Mitsubishi startete der Prototyp FTA-2 am 14. Dezember 2016 um 09:20 Uhr Lokalzeit auf dem Nagoya International Airport in Tokio und landete am 19. Dezember auf dem Grant County International Airport in Moses Lake. Der Flug über eine Strecke von 14.000 Kilometer dauerte 20 Stunden. Der MRJ machte auf seiner Reise nach Moses Lake Zwischenlandungen in Guam, auf den Marshall Islands, in Honolulu und in San Jose.

Mitsubishi Aircraft führt einen großen Teil des Flugtestversuche auf dem Grant County International Airport durch, da diese in den USA effizienter durchgeführt werden können als in Japan. Der Flughafen im Bundesstaat Washington verfügt über mehrere Start-und Landebahnen und ist für die günstigen Wetterbedingungen bekannt.

Der erste Prototyp ist bereits am 28. September auf dem Testflugplatz in Moses Lake eingetroffen, das zweite Flugzeug landete am 18. November 2016 in den USA. Im Verlauf der nächsten Wochen soll auch noch der vierte Prototyp in die Staaten überflogen werden.

Mitsubishi Regional Jet MRJ over Moses Lake (Foto: Mitsubishi)

Bei dem MRJ Jet handelt es sich um ein Verkehrsflugzeug für 70 bis 110 Passagiere. Mitsubishi Aircraft startete am 11. November 2015 mit dem ersten Prototypen Flight Test Aircraft 1 (FTA 1) in das Flugtestprogramm. Das zweite Testflugzeug Flight Test Aircraft 2 (FTA-2) hat am 31. Mai 2016 seinen Erstflug absolviert.

Die Flugzeuge im MRJ Flugtestprogramm

Prototyp Nummer 1 wird für das Ausfliegen der Grenzwerte und für die Systemtests benutzt.

Prototyp 2 muss die theoretisch berechneten Leistungswerte bestätigen.

Prototyp 3 muss die detaillierten Flugcharakteristiken und das korrekte Funktionieren der Avionik unter Beweis stellen.

Prototyp 4 wird für die Kabinentests verwendet, daneben werden mit diesem Flugzeug auch Lärmmessungen und Flüge unter Vereisungsbedingungen absolviert.

Prototyp 5 soll die Funktionen der Autopiloten verifizieren.

Mitsubishi Regional Jet production line (Foto: Mitsubishi)

Zulassung wird im ersten Quartal 2018 erwartet

Mitsubishi möchte die Lufttüchtigkeit des neuen Jets anfangs 2018 erlangen. Der Mitsubishi Regional Jet wurde im März 2008 offiziell lanciert und hätte ursprünglich bereits Mitte 2011 abheben sollen. Falls alles planmäßig abgelaufen wäre, dann hätte Erstkunde All Nippon Airways (ANA) den ersten Jet Mitte 2013 übernehmen können. Für den japanischen Mischkonzern Mitsubishi ist der MRJ jedoch das erste zivile Flugzeugprogramm in dieser Größenklasse, so sind die Verzögerungen nicht weiter verwunderlich. Die ersten MRJ Verkehrsflugzeuge sollen laut der aktuellen Planung Mitte 2018 ausgeliefert werden.



Mitsubishi Regional Jet MRJ Erstflug (Foto: Mitsubishi)

Flugtestprogramm in den USA

Mitsubishi Aircraft wird einen grossen Teil des Flugtestprogramms in den Vereinigten Staaten absolvieren, da dort die Bedingungen weitaus besser sind als in Japan. Zu diesem Zweck wurde Flight Test Aircraft 1, Flight Test Aircraft 4 und Flight Test Aircraft 2 nun nach Moses Lake überflogen. Mitsubishi möchte bis Ende Jahr alle vier Prototypen in den USA haben. Der Überflug des vierten Flugzeuges ist jedoch Wetterabhängig und könnte sich ins nächste Jahr verschieben.