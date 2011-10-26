Weiterer Grossauftrag für COMAC C919

Sichuan Airlines hat bei Commercial Aircraft Corporation of China 20 C919 Verkehrsflugzeuge in Auftrag gegeben.

Vor ein paar Tagen konnte COMAC einen Grossbestellung über 45 C919 von der ICBC Leasing Co. bekannt geben und jetzt doppelt Sichuan Airlines mit zwanzig C919 Jets nach. China möchte den neuen Single Aisle Jet ab 2016 im Markt haben und konnte für die Maschine bereits 165 Bestellungen entgegennehmen. Die Designarbeiten sollen bereits Ende 2012 abgeschlossen sein und der neue Jet soll 2014 zum Jungfernflug abheben.