Weiterer Airbus A321 für Lufthansa Cargo

Vierter Lufthansa Cargo Airbus A321 Frachter (Foto: Lufthansa Cargo)

Lufthansa Cargo begrüßt vierten Airbus A321 Frachter in der Flotte und baut Streckennetz weiter aus.

Seit November ist auch der vierte Frachter des Typs A321 im Streckennetz der Lufthansa Cargo im Einsatz und trägt wesentlich zu den Ausbauplänen der Frachtairline bei. Der Frachter mit der Kennung D-AEUJ komplettiert die A321F Flotte, mit der Lufthansa Cargo den wachsenden Frachtbedürfnissen seiner Kunden nachkommt. Mit 14 Paletten- und Containerpositionen auf dem Hauptdeck und zehn auf dem Unterdeck verfügen die zweistrahligen Mittelstreckenflugzeuge über eine Gesamtnutzlast von je 28 Tonnen und bieten schnelle und flexible Transportlösungen im Linien- oder Charterverkehr. Der vierte Frachter flog bereits die Ziele Istanbul (IST), Helsinki (HEL), Stockholm (ARN), Birmingham (BHX), Dublin (DUB), Casablanca (CMN), Kopenhagen (CPH) und Madrid (MAD) an. Insbesondere in Spanien freute man sich über den neuen Frachter mit dem Namen „¡Hola España!“

Teil der Expansionsstrategie der Lufthansa Cargo ist die kontinuierliche Erweiterung und Optimierung des bestehenden A321F-Streckennetzes. Mit dem am 29. Oktober in Kraft getretenen Winterflugplan werden nun auch Stockholm (ARN) und Amman (AMM) angeflogen. Die jordanische Hauptstadt Amman (AMM) wird einmal wöchentlich durch einen A321-Frachterflug mit der Flugnummer LH8288/8289 mit dem zentralen Cargo Drehkreuz in Deutschland verbunden.

Stockholm Arlanda (ARN) ist ein wichtiges Drehkreuz für den Transport von pharmazeutischen und temperaturempfindlichen Gütern. Der Flug mit den Flugnummern LH8354/LH8355 verbindet Frankfurt und Stockholm dreimal wöchentlich dienstags, donnerstags und freitags. Insbesondere der Freitagsflug bietet Kunden die Möglichkeit später Anlieferungen am Ende der Produktionswoche, sodass diese bereits am nächsten Morgen in Frankfurt im weltweiten Netzwerk von Lufthansa Cargo weiterfliegen können.

Am 23. November wurde Stavanger (SVG) in das A321F-Netz mit aufgenommen. Stavanger (SVG) gehört bereits zum B777F-Netz, wird aber nun zusätzlich einmal wöchentlich mit einem A321 Frachter bedient. Der Mittelstreckenfrachter fliegt jeden Donnerstag von Frankfurt nach Stavanger (LH8356) und über Kopenhagen (LH8357) zurück nach Frankfurt.

Nachdem Kopenhagen und Helsinki bereits Teil des A321F-Netzes sind, werden mit Stockholm Arlanda (ARN) und Stavanger (SVG) die nordischen Länder komplettiert. „Ich freue mich sehr, dass wir mit unseren jüngsten Neuzugängen nun alle nordischen Länder mit dem Rest der Welt über unsere A321 Frachterflotte verbinden“, so Henning Oldendorf, Head of Sales and Handling Nordics & Baltics.

„In Summe bieten wir künftig auf mehr als 32 wöchentlichen Flügen mit Frachtern des Typs Airbus A321 18 Destinationen im Kurz- und Mittelstreckennetz an“, sagt Ashwin Bhat, CEO von Lufthansa Cargo. „Die hohe Nachfrage und das überaus positive Feedback unserer Kunden bestätigen unsere Strategie, unsere Kapazitäten und unser Angebot mit den schnellen Verbindungen der A321F Flotte weiter auszubauen. Darüber hinaus evaluieren wir stetig unser Streckennetz, um neue Kapazitäten zu schaffen und anzupassen.“ Seit mehr als anderthalb Jahren bietet Lufthansa Cargo ihren Kunden mit den A321F-Verbindungen erfolgreich schnelle und flexible Transportlösungen an, sei es im Linien- oder Chartergeschäft.

Neben dem erweiterten A321F-Angebot auf der Kurz- und Mittelstrecke bietet Lufthansa Cargo Kunden im diesjährigen Winterflugplan aktuell 83 wöchentliche Verbindungen mit 16 Boeing 777-Frachtern zu interkontinentalen Zielen an. Neben dem Frachterangebot vermarktet Lufthansa Cargo auch die Beiladekapazitäten von wöchentlich über 6.000 Flügen von Lufthansa, Austrian Airlines, Brussels Airlines, Discover Airlines und SunExpress. Die B777F-Flotte soll im Laufe des Winterflugplans auf 18 Frachter wachsen.

Lufthansa Cargo