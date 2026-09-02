Weitere Wizz Air Verbindung ab Nürnberg

Flughafen Nürnberg (Foto: Flughafen Nürnberg)

Ab dem 20. Dezember 2026 verbindet Wizz Air den Albrecht Dürer Airport Nürnberg zweimal wöchentlich mit Târgu Mureș, auf Deutsch Neumarkt am Mieresch, in Zentralrumänien.

Die Flüge starten jeweils mittwochs und sonntags; buchbar ist die neue Verbindung ab sofort. Das teilte am Montag der Flughafen Nürnberg mit. Damit bleibt die Rumänien-Konnektivität ab Nürnberg mit weiterhin fünf Zielen konstant. Während die Verbindung nach Timișoara Ende September aus dem Flugplan genommen wird, ergänzt Târgu Mureș das Angebot als neues Ziel. Die Strecke nach Brașov (Kronstadt) wird nach einer kurzen Unterbrechung ab Ende Oktober wieder angeboten.

Târgu Mureș liegt am Fluss Mureș und verbindet rumänische und ungarische Kulturgeschichte. Zu den prägenden Sehenswürdigkeiten zählen der Jugendstil-Kulturpalast mit sehenswerter Kunstsammlung sowie die mittelalterliche Festung mit zahlreichen kulturellen Veranstaltungen. Damit eignet sich das neue Ziel für Familienbesuche der rumänisch-deutschen Community ebenso wie für Städtereisen und als Ausgangspunkt zur Erkundung Siebenbürgens.

Flughafen Nürnberg