Weitere Sommeraktion bei Emirates

Emirates Airbus A380 (Foto: Airbus)

Emirates bietet attraktive Sondertarife in der Economy Class zu einer Vielzahl von Destinationen in ihrem weltweiten Streckennetz für Reisende ab der Schweiz.

Reisende, die bei einer Städtetour durch die Metropole Singapur auch Gardens by the Bay besuchen, die aufregende Geschichte des Fernen Ostens erkunden oder Inselhopping unter der tropischen Sonne machen möchten, profitieren bei frühzeitiger Buchung von den Emirates Sommertarifen. Das Angebot umfasst eine Vielzahl von Destinationen im globalen Streckennetz der Airline und gilt für Buchungen zwischen dem 6. August 2018 und dem 12. August 2018.

Dubai: Ab 599 CHF

Singapur: Ab 599 CHF

Mauritius: Ab 819 CHF

Sansibar: Ab 859 CHF

Mit der neuesten Version des Bordunterhaltungssystems ice Digital Widescreen kommen Passagiere aller Klassen in den Genuss von über 3.500 Video- und Audiokanälen mit 100 Kinderkanälen und 850 internationalen Filmen. ice wurde 2018 zum vierzehnten Mal in Folge von dem unabhängigen Passagierbefragungsinstitut Skytrax als „World’s Best Airline Inflight Entertainment‘ ausgezeichnet. In allen Klassen geniessen Gäste an Bord ausserdem eine grosse Auswahl an erlesenen Weinen und regional angepasste Gourmetmenüs, zubereitet aus frischen und lokal eingekauften Zutaten. Passagiere erleben zusätzlich den professionellen Service des internationalen Teams von Flugbegleitern von Emirates, darunter mehr als 180 Deutsche. Reisende auf Emirates-Flügen profitieren von grosszügigen Freigepäckgrenzen von bis zu 35 Kilogramm in der Economy Class.

Die Spezialtarife von Emirates sind zwischen dem 6. August 2018 und dem 12. August 2018 buchbar und gültig für den Reisezeitraum vom 3. September 2018 bis zum 12. Dezember 2018 (letzter Abreisetag). Alle Preise gelten für Abflüge ab Zürich bei mindestens zwei Reisenden jeweils pro Person für den Hin- und Rückflug in der Economy Class und beinhalten sämtliche Steuern und Gebühren. Die Tarife unterliegen speziellen Bedingungen sowie eingeschränkter Verfügbarkeit. Bestimmte Reisetage können von dem Angebot ausgeschlossen sein. Die Tarife können online auf www.emirates.ch, telefonisch unter 0844 111 444 oder im Reisebüro gebucht werden. Reisebüros können unterschiedliche Servicegebühren erheben.

Emirates Airlines