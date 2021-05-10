Weitere Ryanair Strecken ab Deutschland

Ryanair, Boeing 737-800 (Foto: Ryanair)

Ryanair kündigte am 7. Mai zwei neue Routen von Baden Baden nach Stockholm Arlanda und von Memmingen nach Billund an.

Die beiden neuen Linien werden ab Oktober 2021 zweimal wöchentlich als Teil des deutschen Ryanair Flugplans für den Winter ’21 bedient werden.

Deutsche Verbraucher und Touristen können nun einen wohlverdienten Kurzurlaub – bis März ’22 – zu noch günstigeren Preisen buchen. Zur Feier des Tages hat Ryanair einen Sitzplatzverkauf mit Preisen ab nur 19,99 Euro für Reisen bis Ende März 2022 gestartet, die bis Sonntag (9. Mai) um Mitternacht auf der Website Ryanair.com gebucht werden müssen.

Jason McGuinness, Director of Commercial bei Ryanair:

“Da die Impfprogramme in den kommenden Monaten fortgesetzt werden, wird der Flugverkehr stark ansteigen, und wir freuen uns, diese neuen Strecken von BadenBaden nach Stockholm Arlanda und von Memmingen nach Billund ab Oktober als Teil des deutschen Ryanair Flugplans für den Winter ’21 anzukündigen.

Um dies zu feiern, starten wir einen Sitzplatzverkauf mit Tarifen ab nur 19,99 € für Reisen bis Ende März 2022, die bis Sonntag, den 9. Mai um Mitternacht gebucht werden müssen. Da diese erstaunlich niedrigen Tarife schnell vergriffen sein werden, sollten sich Kunden auf www.ryanair.com einloggen, um nichts zu verpassen.”

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