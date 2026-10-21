Weitere Ryanair Flüge ab Memmingen

Ryanair Boeing 737-8 (Foto: Ryanair)

Ab Ende März nächsten Jahres gibt es am Flughafen Memmingen vier neue Flüge mit garantiertem Sommerflair. Ryanair nimmt dann Sevilla und Castellón in Spanien, das italienische Rimini und Varna an der bulgarischen Schwarzmeerküste ins Sommer-Angebot auf.

Spanien spielt dann mit zwei neuen Zielen weiterhin eine große Rolle im sommerlichen Flugplan in Memmingen. Wie Ryaniar bei einer Pressekonferenz am Airport bekannt gab, werden die beiden neuen Reiseziele mehrmals wöchentlich angeflogen. Sevilla, die Hauptstadt der Autonomen Region Andalusien, gilt als Wiege des Flamenco und der Tapas und fasziniert ihre Besucher mit malerischen Stadtvierteln, bedeutenden Kathedralen und Palästen, archäologischen Sehenswürdigkeiten und einer reichen Geschichte. Castellón ist die Hauptstadt der Autonomen Region Valencia. Die gleichnamige Provinz bietet faszinierende Kontraste, da das Mittelmeer hier nur wenige Kilometer entfernt auf die Berge trifft. Historische Schauplätze wie Morella, Peñíscola oder Alcalà de Xivert zählen zu den Höhepunkten der Region.

Nonstop ans Mittelmeer verspricht auch die neue Verbindung von Memmingen nach Rimini. Der traditionelle Badeort an der Adria zählt seit Jahrzehnten zu den Höhepunkten italienischer Ferienfreuden. Ebenfalls Sonne und Strand bedeutet die neue Flugverbindung nach Varna an der bulgarischen Schwarzmeerküste. Vor den Toren der Stadt befindet sich mit dem sogenannten Goldstrand das touristische Zentrum der Region, das in den letzten Jahren auch zahlreiche Urlauber aus Deutschland angezogen hat.

Im kommenden Winter wird Ryanair Catania auf Sizilien und die albanische Hauptstadt Tirana ins Programm aufnehmen. Möglich macht dies nicht zuletzt die Stationierung einer vierten Ryanair-Maschine am Flughafen Memmingen (mehr dazu in der Pressemitteilung von Ryaniar vom heutigen Tag). „Mit diesem vierten Flugzeug wird auch“, so betont Airport Geschäftsführer Marcel Schütz, „das wirtschaftliche und effiziente Handeln des Flughafens Memmingen von unserem Partner Ryanair honoriert.“

Für alle neuen Verbindungen gibt es bereits Tickets buchbar unter www.ryanair.com