Weitere Ryanair Flüge ab Hamburg

Ryanair, Boeing 737-800 (Foto: Ryanair)

Zur Sommersaison baut Ryanair ihr Streckennetz am Hamburg Airport weiter aus.

Die irische Fluggesellschaft setzt dabei verstärkt auf Sonnen- und Badeziele in Italien, Griechenland, Portugal und Spanien. Auch Kattowitz in Polen wird neu aufgenommen. Heute hat Ryanair in Hamburg offiziell den Start ihrer neuen Strecken gefeiert.

„Die Nachfrage unserer Passagiere nach Flügen zu attraktiven europäischen Zielen ist groß“, sagt Dr. Jörgen Kearsley, Leiter Aviation Marketing am Hamburg Airport. „Dabei geht der Trend dazu, dass die Passagiere nicht nur einmal, sondern bis zu drei- oder fünfmal im Jahr mit dem Flugzeug verreisen. Das abwechslungsreiche Angebot von Ryanair trägt diesem Bedürfnis Rechnung.“

Robin Kiely, Head of Communications bei Ryanair, sagt: „Der Sommer ist endlich hier und wir freuen uns, den bisher umfangreichsten Sommerflugplan für Hamburg und unsere sieben neuen Strecken nach Faro, Kattowitz, Lamezia Terme, Thessaloniki, Valencia, Venedig Treviso und Verona bekannt geben zu können. Ryanair-Kunden in der Hansestadt können diesen Sommer aus 21 Routen vom Hamburger Flughafen auswählen und sich über weitere Flüge nach Palma de Mallorca und sieben neue Sommer-Strecken freuen, im Rahmen unseres anhaltenden Ausbaus des Hamburger Flugverkehrs und Streckennetz.“

Bella Italia: Mit Ryanair nach Verona, Venedig Treviso und Lamezia Terme

Ein Schwerpunkt des Sommerflugplans von Ryanair liegt auf Sonnen- und Badezielen in Italien: Seit dem 27. März bedient Ryanair die Strecke Hamburg-Verona. Die Heimat von „Romeo und Julia“ wird ab sofort immer montags und freitags angeflogen. Mit Lamezia Terme kehrt eine Destination in Kalabrien zurück auf den Flugplan. Von Hamburg aus starten die Flugzeuge seit dem 28. März jeweils dienstags und samstags Richtung Süditalien. Bereits seit dem 26. März fliegt Ryanair immer dienstags, donnerstags und sonntags nach Venedig Treviso. Der Flughafen ist nur eine kurze Zugfahrt von der malerischen Lagunenstadt entfernt.

Neue Flugrouten nach Thessaloniki und Faro

Auch Griechenland und Portugal werden von Ryanair in der Sommersaison regelmäßig bedient: Seit dem 28. März fliegt die Airline immer dienstags, donnerstags und samstags in die Hafenstadt Thessaloniki. Auch nach Faro im Süden Portugals starten die Ryanair-Flüge dreimal pro Woche: ab 1. Mai 2017 jeden Montag, Mittwoch und Freitag.

Darüber hinaus erhöht Ryanair die Flugfrequenz nach Palma de Mallorca: Statt wie bisher fünfmal pro Woche wird die Mittelmeerinsel seit dem 26. März 2017 zweimal täglich angeflogen.

Städtetrips nach Spanien und Polen

Neu im Sommerflugplan ist auch die Verbindung ins spanische Valencia. Ab dem 2. Mai bedient Ryanair die Strecke Hamburg-Valencia dreimal wöchentlich. Flüge in den Osten der iberischen Halbinsel starten jeden Dienstag, Donnerstag und Samstag. Für Städtetrips nach Polen wird die Strecke nach Kattowitz neu angeboten. Die für ihr buntes Nachtleben bekannte Stadt wird immer montags, mittwochs und freitags von Hamburg aus angeflogen.

Weitere Ziele im Winterflugplan 2017/2018

Auch im Winterflugplan erweitert Ryanair ihr Angebot: So wird eine Strecke ins schottische Edinburgh neu aufgenommen. Dazu kommen regelmäßige Flüge nach Sevilla und Oslo Torp. Außerdem startet die irische Airline eine Route nach Marrakesch in Marokko. Damit kehrt die „Rote Stadt“ zurück in den Linienflugverkehr ab Hamburg. Alle Destinationen werden jeweils zweimal wöchentlich bedient.

Flughafen Hamburg