Weitere KC-46A Tanker für die USAF

Boeing KC-46 Tanker (Foto: Boeing)

Die US Air Force hat bei Boeing 18 weitere KC-46A Tankflugzeuge bestellt, dabei handelt es sich um das vierte Produktionslos.

Laut dem US-amerikanischen Flugzeugbauer Boeing hat der neue Auftrag einen Wert von 2,9 Milliarden US Dollar. Neben den 18 Flugzeugen wurden auch Ersatzteile, Reservetriebwerke, Unterflügelzusatztanks und diverse Unterstützungsausrüstungen in den Vertrag eingehandelt. Die US Air Force will bis zu 179 KC-46 Tanker beschaffen, inzwischen sind 52 davon bestellt.