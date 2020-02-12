Weitere Flüge ab Karlsruhe

Airport Karlsruhe Baden-Baden (Foto: Airport Karlsruhe Baden Baden)

Nicht nur für alle, die noch auf der Suche nach einem Geschenk zum Valentinstag sind, gibt es gute Neuigkeiten vom FKB, denn das touristische Angebot wächst im Sommer 2020 deutlich.

Corendon Airlines Europe bedient ab dem 5. Mai neu jeweils dienstags die griechische Insel Rhodos ab dem FKB. Ab dem 1. Mai steht Heraklion auf Kreta zweimal wöchentlich, immer montags und freitags, im Flugplan. Antalya an der türkischen Riviera wird ab dem 4. April jeweils dienstags und samstags und vom 7. August bis zum 11. September zusätzlich freitags ab dem FKB angeflogen.

FlyEgypt fliegt im Auftrag des Reiseveranstalters FTI vom 7. bis 28. April neu jeweils dienstags nach Hurghada.

Fluggäste, die sich schon heute für den Winter 2020-2021 ihren Flug vom FKB in wärmere Gefilde sichern möchten, können sich ebenfalls freuen. Das TUI-Flugprogramm ab dem FKB ist für den Winter 2020-2021 bereits buchbar. Gran Canaria wird sonntags und Teneriffa-Süd samstags nonstop bedient. Bis 11. Januar 2021 und ab 15. Februar 2021 ist zusätzlich Fuerteventura jeweils montags buchbar, und für alle Ägypten-Reisenden steht Hurghada freitags im Winterflugplan.