Weitere Eurowings Flüge ab Hannover

Flughafen Hannover mit Eurowings (Foto: Flughafen Hannover)

Eurowings baut das Streckennetz ab dem Flughafen Hannover weiter aus und bietet Flüge nach Nizza und Alicante an.

Eurowings bietet mit Nizza und Alicante ab dem Flughafen Hannover im Sommerflugplan zwei weitere Mittelmeerdestinationen an. Ab dem 29. April 2026 geht es dreimal wöchentlich an die Côte d‘Azur nach Nizza. Die spanische Küstenstadt Alicante folgt dann ab dem 5. Mai 2026. Immer dienstags und samstags verbindet Eurowings Hannover direkt mit der Costa Blanca.