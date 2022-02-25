Weitere Eurowings Flüge ab Graz

Eurowings Airbus am Flughafen Graz (Foto: Flughafen Graz)

Die Lockerung vieler Reisebeschränkungen führen zu der Wiederaufnahme der Linienflüge von Graz nach Düsseldorf und Stuttgart.

Holding Graz Vorstandsvorsitzender Wolfgang Malik: „Von den weltweiten Anbindungen über die von Graz aus bedienten Hubs und den attraktiven Direktverbindungen profitieren Tourismus und Wirtschaft in der Steiermark, ganz Südösterreich und Nordslowenien gleichermaßen. Die steirische Exportwirtschaft steht für mehr als 8.000 exportierende Unternehmen mit einem Warenexportvolumen von 26 Mrd. € und Wachstumsraten, die deutlich über Rest-Österreich liegen. Die direkte Anbindung an Stuttgart und Düsseldorf ist eine wichtige Wirtschaftsverbindung, die wir auch bei Ausfall der Linien mit kleinen Businessjets aufrechterhalten haben. Umso mehr freut es mich, dass diese Anbindungen jetzt wieder unseren Kundinnen und Kunden regulär zur Verfügung stehen“.

„Nachdem das Reisen wieder einfacher wird und ein Abflauen der Infektionskurve abzusehen ist, erkennen wir einen deutlichen Anstieg der Nachfrage bei Geschäftsreisen. In den Wirtschaftszentren Stuttgart und Düsseldorf sind viele wichtige Partnerunternehmen für die exportorientierte steirische Industrie und Wirtschaft angesiedelt. Zusätzlich bieten die Direktflüge für Urlaubsgäste aus den beiden deutschen Bundesländern eine attraktive Anreisemöglichkeit nach Graz und in das Grüne Herz Österreichs“, informiert Wolfgang Grimus, Geschäftsführer des Flughafen Graz.

„Eurowings stellt sich auf einen Sommer mit enormen Nachholeffekten ein. Nach einem deutlichen Anstieg der touristischen Flugbuchungen – mehrere zehntausend jeden Tag – zieht auch die Nachfrage auf den Business-Strecken zunehmend an. Nach zwei Jahren Pandemie und monatelangem Arbeiten aus dem Homeoffice wird der Wunsch nach Freiheit im privaten sowie beruflichen Kontext immer stärker. Vor dem Hintergrund der steigenden Nachfrage freuen wir uns sehr, die relevanten Verbindungen Düsseldorf-Graz sowie Stuttgart-Graz mit drei bzw. fünf Flügen pro Woche zum 28. Februar 2022 wiederaufzunehmen“, erklärt Eurowings CEO Jens Bischof.

Nach Düsseldorf geht es zunächst 3 Mal, nach Stuttgart 5 Mal pro Woche; im Sommerflugplan, der Ende März startet, ist eine schrittweise Aufstockung auf je 11 Flüge pro Woche geplant. Geflogen wird mit Airbus 319 und Airbus 220-300.

Flughafen Graz