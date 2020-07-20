Weitere Erholung bei Allegiant Air

Allegiant Air Airbus (Foto: Team SpotIt)

Allegiant Air konnte im Juni 2020 insgesamt 867.207 Fluggäste an Bord ihrer Flugzeuge begrüßen, 45,6 Prozent weniger als im Vorjahresjuni, aber gut doppelt so viele wie im Mai 2020.

Der Nischencarrier aus Las Vegas konnte verglichen mit dem Mai für den Berichtsmonat Juni eine starke Erholung vermelden. Im Mai flogen mit Allegiant Air 362.528 Passagiere, im Berichtsmonat Juni waren es mit 867.207 bereits 2,4-mal mehr. Es zeichnet sich in den USA nach einem schlechten April nun zweimal in Folge eine Verbesserung der Passagierzahlen auf Inlandflügen ab.

Das Angebot erreichte im Linienverkehr bei Allegiant Air im Juni 1,302 Milliarden Sitzplatzmeilen, das waren 17,5 Prozent weniger als im Vorjahresjuni. Die Nachfrage hat sich verglichen zum Vorjahresjuni um 45,0 Prozent auf 745 Millionen Sitzplatzmeilen verschlechtert. Die durchschnittliche Auslastung hat sich gegenüber dem Vorjahresjuni um 28,6 Prozentpunkte auf 57,3 Prozent verschlechtert.

Im zweiten Quartal 2020 konnte Allegiant Air insgesamt 1,266 Millionen Fluggäste an Bord ihrer Flugzeuge begrüßen (Vorjahr 4,170 Millionen), das entspricht einem Corona bedingten Einbruch von 69,4 Prozent.

Allegiant Air betreibt seit Januar 2019 eine reine Airbus Flotte. Die Airbus Flotte besteht aus 37 A319-100 mit 156 Sitzplätzen und 50 A320-200 mit 177 bis 186 Sitzplätzen.

Wie alle anderen US-Fluggesellschaften auch musste Allegiant Air wegen der COVID-19 Krise Mitte Ende März fast die ganze Flotte stilllegen. In den USA zeichnet sich bereits im Mai eine leichte Erholung ab und diese setzte sich im Juni fort. Die ansteigenden Passagierzahlen im Juni zeigen auf, dass die Vereinigten Staaten die Luftfahrt und Touristikkrise besser meistern werden als die Europäer. In Europa war der Flugverkehr im Monat Mai praktisch inexistent, auch im Juni hadern die Europäischen Staaten weiter und blockieren damit die ganze Tourismusbranche.

FliegerWeb News Sendung vom 30. Juni 2020