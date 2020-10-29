Weitere Erholung bei Aeroflot

Aeroflot Boeing 777-300ER (Foto: Aeroflot)

Aeroflot erholt sich weiter von der Corona Krise. Auf Flügen innerhalb Russlands konnten im September insgesamt 3,063 Millionen Passagiere transportiert werden, das waren 1,4 Prozent weniger als im Vorjahresseptember.

Im Europa- und Interkontinentalverkehr sah es im September bei Aeroflot jedoch weiterhin düster aus, hier haben sich die Passagierzahlen wegen der Corona Krise erneut nicht erholt. Auf internationalen Strecken konnte Aeroflot im September lediglich 354,2 Tausend Fluggäste an Bord ihrer Flugzeuge begrüßen, im Vorjahresseptember waren es 2,577 Millionen Passagiere. Im September flogen mit der russischen Airline Gruppe insgesamt 3,418 Millionen Passagiere, das waren Corona bedingt 39,9 Prozent weniger als im gleichen Vorjahresmonat. Die Nachfrage ist trotz einer starken Erholung im Inland mit 7,123 Milliarden Sitzplatzkilometern immer noch um 51,2 Prozent tiefer ausgefallen als im Vorjahresseptember. Die Kapazität wurde um 50,3 Prozent auf 8,528 Milliarden Sitzplatzkilometer verkleinert. Die Sitzplatzauslastung erreichte bereits solide 83,5 Prozent, das waren lediglich 1,5 Prozentpunkte weniger als im Vorjahresseptember.

Im September 2020 transportierte Aeroflot 21.788 Tonnen an Fracht und Post, das entspricht einem Corona bedingten Rückgang von 24,8 Prozent.

In den ersten neun Monaten des laufenden Jahres flogen mit den Aeroflot Airlines insgesamt 23,056 Millionen Passagiere (Vorjahr 46,728 Millionen), das entspricht einem krisenbedingten Minus von 50,7 Prozent.

Kommentar zu der Erholung bei Aeroflot

Aeroflot erholt sich gleichermassen wie die chinesischen Fluggesellschaften dank einer stark anziehenden Inlandnachfrage rascher von den Passagiertiefständen während der Spitze der Corona Krise als die übrigen europäischen Fluggesellschaften. Aeroflot wird wegen der raschen Erholung im Inlandverkehr rascher aus der Krise kommen als die übrigen europäischen Airlines, deren Erholung von starken und willkürlich geprägten Einreise- und Quarantänebestimmungen innerhalb Europas behindert wird.