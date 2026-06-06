Weitere Embraer E195-E2 für Azorra

Azorra E195 E2 Rio De Janeiro (Foto: Embraer)

Der Flugzeugleasinganbieter Azorra hat 15 weitere Embraer E195-E2-Jets fest bestellt und sich Kaufoptionen für 15 weitere Flugzeuge gesichert.

Durch den Auftrag erhöht sich Azorras Festbestellungsbestand für die E2 von 39 auf 54 Flugzeuge. Es handelt sich um die dritte Erweiterung der ursprünglichen Bestellung des Leasinganbieters aus dem Jahr 2021.

Die Vereinbarung markiert zudem einen wichtigen Meilenstein für Embraer: Die Gesamtzahl der Bestellungen für die E2-Familie übersteigt nun 500 Flugzeuge. Laut Hersteller sind derzeit mehr als 200 E2-Jets bei 24 Fluggesellschaften weltweit im Einsatz.

Azorra erklärte, die anhaltende Nachfrage der Fluggesellschaften nach kleineren, treibstoffeffizienten Schmalrumpfflugzeugen habe die jüngste Bestellung ausgelöst. Der Leasinganbieter gehört zu den ersten Unterstützern des Programms und hat maßgeblich dazu beigetragen, dass die E2-Flugzeuge in verschiedenen Regionen im Einsatz sind.

Für Embraer ist dieser Auftrag ein weiterer Beleg für die wachsende Marktakzeptanz der E2-Familie. Fluggesellschaften streben nach mehr Effizienz und einer besseren Anpassung der Kapazität an die Nachfrage.

Die E195-E2, das größte Mitglied der E2-Familie, ist im Vergleich zu Flugzeugen der vorherigen Generation auf geringeren Treibstoffverbrauch, reduzierte Emissionen und niedrigere Betriebskosten ausgelegt. Sie verfügt über eine 2-2-Sitzanordnung, wodurch die Mittelsitze entfallen.

Der Auftrag wird im Auftragsbestand und den Finanzergebnissen von Embraer für das zweite Quartal 2026 berücksichtigt.