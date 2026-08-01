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Weitere Embraer E195-E2 für ANA

01.08.2026 PS
Ana Embraer E190 E2 1.jpg
All Nippon Airways Embraer E190-E2 (Foto: ANA)

All Nippon Airways Holding hat die Beschaffung von acht weiteren Embraer E190-E2 genehmigt, mit diesen Jets will ANA das Inlandnetz weiter ausbauen.

Der Auftrag umfasst laut All Nippon Airways Holding acht zusätzliche Embraer E190-E2 Verkehrsflugzeuge. Die Jets sollen für 100 Passagiere ausgelegt werden. ANA hat im Jahr 2025 an der Paris Air Show in Le Bourget bereits zwanzig Embraer E190-E2 bei Embraer bestellt, damals unterteilte sich der Auftrag in 15 Festbestellungen und fünf Optionen. Mit diesem Auftrag erhöht sich die Flotte auf insgesamt 28 Maschinen dieses Typs aus Brasilien.

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