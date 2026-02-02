Weitere Embraer E190 für German Airways

German Airways Embraer E190 (Foto: German Airways)

German Airways setzt ihren Wachstumskurs konsequent fort und erweitert die Flotte zum Sommerflugplan 2026 um ein weiteres Flugzeug des Typs Embraer E190.

Das zusätzliche Flugzeug wird die Kennung D-ABKE tragen und in Deutschland stationiert sein. Damit stärkt die deutsche Fluggesellschaft gezielt ihre operative Präsenz am Heimatmarkt sowie ihre Kapazitäten im europäischen Strecken- und Chartergeschäft.

Die Embraer E190 hat sich bei German Airways als äußerst zuverlässiges und wirtschaftliches Flugzeug bewährt. Sie überzeugt durch hohe Effizienz, moderne Kabinenausstattung und große Flexibilität im Einsatz – insbesondere für Wet-Lease-, Charter- und ACMI-Operationen. Mit der Flottenerweiterung reagiert German Airways auf die anhaltend starke Nachfrage der Kunden nach planbarer Kapazität und operativer Exzellenz.

„Die Aufnahme eines weiteren E190-Flugzeugs unterstreicht unser klares Bekenntnis zum nachhaltigen Wachstum und zur langfristigen Weiterentwicklung von German Airways“, sagt Maren Wolters, Geschäftsführerin von German Airways. „Mit der Stationierung des Flugzeugs in Deutschland erhöhen wir unsere operative Stabilität und Flexibilität und schaffen gleichzeitig die Grundlage, um bestehende Partnerschaften weiter auszubauen und neue Kundenprojekte umzusetzen.“

Mit dem Zugang der D-ABKE wird German Airways ihre Position als leistungsfähiger Anbieter im europäischen Markt weiter festigen. Gleichzeitig schafft das Unternehmen zusätzliche Arbeitsplätze im Cockpit-, Kabinen- und Technikbereich und investiert weiter konsequent in Ausbildung, Sicherheit und operative Stabilität. German Airways betreibt eine moderne Embraer-Flotte und steht für höchste Standards in den Bereichen Sicherheit, Pünktlichkeit und Servicequalität. Die Flottenerweiterung zum Sommerflugplan 2026 ist ein weiterer wichtiger Schritt, um diesen Anspruch auch künftig konsequent umzusetzen.