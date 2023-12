Weitere Embraer E-Jets für Porter

Porter Airlines Embraer E195-E2 (Foto: Embraer)

Porter Airlines hat von seinen Kaufrechten Gebrauch gemacht und zusätzlich zu seinen 50 bestehenden Festbestellungen eine Festbestellung für 25 Embraer E195-E2-Passagierflugzeuge platziert.

Die neuen Flugzeuge werden eingesetzt, um den preisgekrönten Service von Porter auf Ziele in ganz Nordamerika auszuweiten. Der Deal, der laut Listenpreis einen Wert von 2,1 Milliarden US-Dollar hat, erhöht die Anzahl der Bestellungen der Fluggesellschaft bei Embraer auf 75, wobei noch 25 Vorkaufsraufrechte übrig sind. Die Auslieferung dieser zusätzlichen Bestellung soll im Jahr 2025 beginnen.

Porter, der nordamerikanische Erstkunde der E195-E2 von Embraer, hat bereits 24 E195-E2 erhalten und kürzlich neue Ziele angekündigt, darunter Las Vegas, Miami, San Francisco und Los Angeles; Auch Ziele in Mexiko und der Karibik sind geplant. Die Flugzeuge werden derzeit von Ostkanada aus im ganzen Land eingesetzt, mit Schwerpunkt auf dem Toronto Pearson International Airport und Ottawa. Auch Halifax und Montreal sehen mit der E195-E2 neue Dienste. Porter hat sich dafür entschieden, das Flugzeug mit 146 Sitzplätzen in einer komfortablen All-Economy-Konfiguration mit 132 Sitzplätzen zu konfigurieren, wobei seinen Gästen verschiedene Sitzabstände angeboten werden: 36, 34 und 30 Zoll.

Michael Deluce, Präsident und CEO von Porter Airlines, sagte: „Bei Porter sind wir in eine neue Ära eingetreten, als wir Anfang des Jahres den Betrieb der E195-E2 aufgenommen haben. Der Jet übertrifft unsere Erwartungen, insbesondere im Hinblick auf den Treibstoffverbrauch, und bietet unseren Passagieren ein unglaubliches Maß an Kundenzufriedenheit bei einer ruhigen, komfortablen Fahrt. Diese zusätzlichen 25 Aufträge ermöglichen es uns, unsere Reichweite in ganz Nordamerika mit weiteren aufregenden neuen Zielen weiter auszubauen.“

Arjan Meijer, Präsident und CEO von Embraer Commercial Aviation, sagte: „Porter Airlines ist ein aufregender Pionier, der ein verbessertes Passagiererlebnis bietet und den nordamerikanischen Markt aufrüttelt.“ Die Wahl der E2 zur Bereitstellung eines verbesserten Service ist eine große Bestätigung des Komforts und der Fähigkeiten des Jets und eine weitere Bestätigung der E2 – des leisesten und treibstoffeffizientesten Single-Aisle-Flugzeugs der Welt.“