Weitere Condor Linien ab Düsseldorf

Airbus A330neo von Condor startet zum Erstflug (Foto: Airbus)

Condor baut das Streckennetz ab dem Flughafen Düsseldorf weiter aus, der Ferienflieger fliegt wieder nach Tiflis und Sulaymaniyah.

Ab Dezember 2025 fliegt Condor wieder einmal wöchentlich nonstop von Düsseldorf nach Sulaymaniyah (ISU) im Norden des Iraks – ein wichtiges Angebot für Fluggäste, die Familie und Freunde in der Region besuchen möchten.

Ab Juni 2026 kommt ein weiteres Ziel hinzu: Tiflis (TBS), die georgische Hauptstadt, wird dann täglich ab Frankfurt angeflogen. Die Stadt begeistert mit ihrer kulturellen Vielfalt, einer bewegten Geschichte und gastfreundlicher Atmosphäre.