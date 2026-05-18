Weitere Boeing 787 Dreamliner für Biman

Biman Bangladesh Airlines Boeing 787 Dreamliner (Foto: Biman)

Biman Bangladesh Airlines hat bei Boeing 14 Boeing 787 Dreamliner und Boeing 737 MAX-Verkehrsflugzeuge bestellt.

Der US-amerikanischen Flugzeugbauer Boeing hat zusammen mit Biman Bangladesh Airlines eine grosse Bestellung bekanntgegeben. Die nationale Fluggesellschaft von Bangladesch hat bei Boeing Ende April ihre bisher größte Bestellung platziert. Der Auftrag schliesst acht Boeing 787-10, zwei Boeing 787-9 und vier Boeing 737-8 ein.

Biman Bangladesh Airlines Boeing 787 Dreamliner (Foto: Biman)

Für die Boeing 787-10 ist es für Biman der erste Auftrag, der längste Dreamliner soll für die verkehrsstärksten Verbindungen in den Nahen Osten benutzt werden. Die Boeing 787-9 zählt bereits zur Flotte von Biman und soll für die Expansion nach Europa und in die Vereinigten Staaten von Amerika eingesetzt werden. Bei der Boeing 737 MAX handelt es sich um den ersten Auftrag von Biman, dieses Schmalrumpfflugzeug soll auf verkehrsschwächeren Routen im Streckennetz von Biman verwendet werden.